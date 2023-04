V pondělí 24. dubna se začne tvořit na náplavce u Kamenného mostu. Dorazí první várka písku, ze kterého budou postupně vznikat obří sochy. Letos jich bude tradičně pět a zobrazí téma Jihočeské Atény.

Pískové sochy na náplavce řeky Otavy v Písku. | Foto: Deník/Petr Brůha

Pětici obřích pískových soch bude v tomto roce tvořit pět umělců. Realizaci zajišťuje firma Mariana Maršálka, ale jak prozradila Edita Kučerová z odboru školství a kultury MÚ Písek, sám bude ztvárňovat pouze jedno dílo. "Letošní 17. ročník je totiž pojat jako sympozium, kde každá z pětice soch bude mít svého tvůrce. Na náplavce řeky se tak vystřídají i další umělečtí sochaři, a to Václav Lemon, Václav Kyselka, Jakub Hýnar a Josef Faltus,“ uvedla Edita Kučerová. Většina sochařů už se v minulosti na tvorbě píseckých soch podílela.

Téma letošních soch zní Jihočeské Atény. Edita Kučerová připomněla, že toto přízvisko získalo město Písek již v minulosti a reflektovalo jeho bohatou kulturní tradici a velkou koncentraci vzdělávacích institucí. "Od konce 19. století a především v prvorepublikových časech zde působilo mnoho osobností, které se zapsaly do dějin české kultury,“ vysvětlila s tím, že námět hledání stop antiky v současném Písku je z dílny scénografa a divadelníka Tomáše Žižky a týmu písecké Sladovny a navazuje na dramaturgii letošního festivalu Pískoviště, během kterého jsou pískové sochy tradičně poprvé představeny veřejnosti.

Na nábřeží řeky Otavy je k vidění Rumcajs i vrhačka knedlíků

Obří díla se tvoří z jemného štukového písku, který bagr naváží do pyramidy zpevněné dřevěnými pražci. Materiál se nejprve zhutní a pak sochaři začnou tvořit jednotlivá díla, která vyřezávají od shora směrem dolů. Díla tentokrát nebudou směřována jen do třímetrové výšky, ale některá naopak do šířky.

Tvorba jedné sochy zabere čtyři až sedm dní. Další navezení písku a dusání soch je naplánováno na pátek 28. dubna a závěrečné dusání na čtvrtek 4. května. Otevření galerie pod širým nebem se uskuteční v pátek 12. května ve 14 hodin. Za příznivých podmínek zůstanou sochy volně ke zhlédnutí do podzimu 2023.