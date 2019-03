Písek - Od pondělí 1. dubna si mohou zájemci stejně jako v loňském roce opět půjčovat elektrokola, a to v informačním centru, které sídlí ve Sladovně.

Elektrokolo. | Foto: Deník / Petr Brůha

Od začátku dubna do konce října jsou tak k dispozici čtyři elektrokola Apache Elegance, které si zájemci mohou půjčit na základě předchozí rezervace, a to na www.pisek.eu, osobně v turistickém informačním centru nebo telefonicky. Podmínkou vypůjčení je platný občanský průkaz, podpis smlouvy o nájmu a složení vratné zálohy ve výši 1000 korun. "Přesto, že je program zaměřený na pohybově znevýhodněné, kolo si může vypůjčit kdokoliv starší 18 let. V loňském roce o ně byl poměrně velký zájem, a to i na několikadenní výpůjčky,“ uvedla produkční Sladovny Petra Mojžíšová.