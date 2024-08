Očkovací centrum (OČKO) Nemocnice Písek, které sídlí u parkoviště pro veřejnost, naproti vjezdu do nemocničního areálu v pavilonu W, zajišťuje veškerá očkování do ciziny. Zájemci se zde mohou nechat očkovat i proti žluté zimnici nebo si vyžádat tablety jako prevenci proti malárii, k níž dosud očkování neexistuje.

Do Očkovacího centra při Infekční ambulanci Nemocnice Písek se lze objednat telefonicky na číslech: 382 772 310 a 382 772 812 , vždy v dopoledních hodinách všech pracovních dnů. „Očkuje se ve čtvrtek od 13.00 do 14.30 , po telefonické domluvě. Kromě očkování nabízí očkovací centrum také poradenství před výjezdy do zahraničí.

Lidé, kteří se do zahraničí vydají ještě během letních prázdnin, už nemají příliš možností, jak snížit riziko nákazy očkováním. Ti, kteří svou dovolenou plánují až na podzim, by ale očkování neměli podcenit. „Očkovat lze celoročně. Ale protože některá očkovací schémata požadují dvě i více dávek, je vhodné se objednat jeden až dva měsíce před odjezdem do zahraničí. K tomu je potřeba počítat s delší objednávací lhůtou, protože zájemců o očkování je mnoho,“ uvedla vedoucí lékařka Infekční ambulance Nemocnice Písek MUDr. Květoslava Batistová.

„Základním očkováním při cestách do ciziny je očkování proti břišnímu tyfu a žloutenkám, zejména typu A nebo kombinace A+B. Při cestování do středoevropských států je vhodná ještě vakcína proti klíšťovému zánětu mozku a proti žloutence A+B. Při cestování do Asie, Afriky a Jižní Ameriky se navíc doporučuje očkování proti vzteklině, meningitidě neboli hnisavému zánětu mozku a posílené očkování proti černému kašli, záškrtu, tetanu a dětské obrně. Tuto posilovací kombinovanou vakcínu lze podat i těhotným ženám od druhého trimestru,“ sdělila Květoslava Batistová.

Pokud se Češi například chystají na dovolenou do Egypta, doporučuje se jim jako základní očkování vakcína proti žloutence typu A, žloutence typu B, dětské obrně a břišnímu tyfu. K tomu se doporučuje ještě rozšířené očkování proti horečce Dengue, vzteklině, nákaze meningokokem, nákaze pneumokokem, pásovému oparu, planým neštovicím a spalničkám.

„Pokud cestují do Chorvatska je základní očkování stejné, ale bez břišního tyfu a bez vztekliny, protože ani jedna z těchto chorob se tam nevyskytuje. Jestliže plánují cestu do Thajska či jiných asijských zemí, tak opět platí to, co je základem pro Egypt, a navíc očkování proti horečce Dengue,“ řekla vedoucí lékařka Infekční ambulance Nemocnice Písek.

Nemocnice Písek a.s.