U vchodu do Očka se sešli lidé všech věkových kategorií, každý měl jinou motivaci. „Rád jezdím na sportovní zápasy i kulturní akce, proto se nechávám očkovat. Byl jsem tu dnes na testech, tak jsem se rovnou zašel naočkovat,“ přiblížil své důvody pan František z Písku. Své děti přivedla do očkovacího centra i paní Lenka z Prahy. „Jsem tady na dovolené. Sama už jsem naočkovaná a chci nechat i děti, aby kvůli registraci dlouho nečekaly,“ vysvětlila.

Očkovacím centrem prošlo od začátku roku už 36 tisíc lidí. „Do konce prázdnin bychom se mohli dostat k 38 tisícům naočkovaných. Proočkovanost je nejmenší ve věkové kategorii 25 až 35 let a pak také u dětí,“ uvedl primář klinické biochemie Pavel Malina a dodal, že v současné době se očkuje pouze vakcínou Pfizer.

Každý, kdo dorazí do písecké nemocnice bez registrace, by ale měl mít sebou náležité doklady. „Hlavní je kartička pojišťovny, děti od 12 do 15 let musí mít zákonného zástupce nebo potvrzenou plnou moc, pokud je doprovází jiný člen rodiny, například sourozenec nebo prarodiče. Je velice vhodné aby lidé měli předem vyplněný informovaný souhlas, který je ke stažení na stránkách nemocnice,“ vyjmenoval vedoucí očkovacího centra David Randák.

Očkování zatím zůstává jedinou účinnou možností v boji proti Covidu. Za dobu pandemie leželo v písecké nemocnici kolem šesti stovek pacientů s vážný průběhem nemoci. „Dvě stovky lidí tady v nemocnici zemřely přímo na Covid. Pacienti měli zápal plic, dusili se a nebylo jim pomoci,“ popsal těžké chvíle Pavel Malina, který se sám nechal naočkovat, jakmile to bylo možné.

Další dny očkování bez registrace v písecké nemocnici proběhnou ve čtvrtek od 8 do 11 hodin a v pátek od 9 do 14, v tento den ale mohou přijít pouze lidé starší šestnácti let.

Zájemci, kteří dorazí do očkovacího centra mimo tyto dny a termíny bez registrace ale nebudou odmítnuti a nemocnice je bez problémů naočkuje. Vakcín je totiž dostatek.