Vysokapacitní zařízení nemocničního typu, která budou sloužit k plošnému očkování veřejnosti, mají postupně vznikat i ve všech okresních městech. První centrum už se rýsuje v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Denně má odbavit průměrně na tisíc zájemců o vakcínu. Zkušební provoz zahájí pravděpodobně s počátkem příštího týdne. „V pondělí bude určitě hotovo, příští týden budeme testovat průchody lidí, jak nám co bude dlouho trvat,“ osvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Očkovací centra jsou podle jeho vize jedinou reálnou možností, jak proočkovat vysoký podíl populace. „V nemocnicích končí právě lidé starší šedesáti let a tímto způsobem je chceme ochránit a zároveň zabránit přetěžování zdravotnického systému,“ řekl.

POSTUPNÝ PROCES

Zbylých šest okresních měst se dočká vlastních prostorů k aplikaci vakcíny vzápětí, důležitými kritérii k výběru objektů je dostupnost, dostatečný počet parkovacích míst, kapacita a bezbariérový přístup. „Aktuálně dovytipováváme tyto objekty a zpracováváme projekty, tak abychom mohli v příštích týdnech budovat i další centra,“ naznačil, že o konkrétních místech očkovacích center se lidé dozví včas.

INFORMACE DO SCHRÁNEK

Vakcinační centra dostali i vlastní logo, pod kterým bude kraj vydávat i stejnojmenné noviny OČKO centrum. „Budeme je vydávat od příštího týdne a každý Jihočech je obdrží do schránky,“ zmínil, že obsahem budou ucelené informace o očkování proti covid-19.

Očkování na jihu Čech postupuje velmi rychle, první dávku vakcíny dostalo již více jak 10 tisíc lidí. „Minulý týden jsme naočkovali asi 4 800 lidí, tento týden asi 5 800. Jelikož u nás očkujeme rychle, dostali jsme v Praze několik balení navíc,“ vysvětlil Martin Kuba.

LINKA PRO SENIORY 80+



Od pátku 15. ledna také funguje bezplatná informační linka pro zájemce starší 80 let, kde lze žádat pomoc s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu. Na číslo 800 100 450 lze volat v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Od tohoto dne bude centrální rezervační systém podle Martina Kuby zpřístupněn zatím jen pro občany věkové kategorie 80+.

Podle Kuby má informační linka seniorům co nejvíce usnadnit přístup k očkování. „Pro úspěšné vyřízení telefonátu – registrace, budou muset operátorovi sdělit své jméno a příjmení, zdravotní pojišťovnu, rodné číslo, bydliště, zdravotní stav a očkovací centrum, kde by chtěli být očkováni. Pokud si dotyčný nebude jistý, zda je pro něj očkování vhodné, měl by to zkonzultovat s praktickým lékařem,“ upřesnil hejtman.

OČKOVÁNÍ DOMA

Pokud půjde o opravdu imobilního člověka, má svůj zájem o vakcinaci konzultovat s praktickým lékařem. "Lze se domluvit na očkování v domácím prostředí. Stačí požádat svého praktického lékaře, aby si tu jednu vakcínu vyžádal a vyzvedl v okresní nemocnici,“ popsal Kuba. Žádný speciální výjezdový tým za tímto účelem kraj neplánuje, jednotlivci mají individuální řešení konzultovat se svým praktikem.