Jedinou účinnou cestou z pandemie je v současné době očkování. Přestože počty vakcín narůstají a tempo vakcinace konečně zrychluje, zájemců je překvapivě méně. Nemocnice proto vyzývá, aby lidé s registrací k očkování neváhali. Účinný lék na covid totiž stále neexistuje.

"Nyní denně očkujeme 880 lidí. Naopak to ale vypadá, že vůle nechat se naočkovat se s klesajícím věkem bude snižovat. To není příliš dobrý signál pro náš další život a fungování všech," dodal Jiří Holan. V současné době se mohou k očkování registrovat všihni lidé starší padesáti let, zaměstnanci kritické infrastruktury i někteří chronicky nemocní.

"Jako špitálník jsem viděl infekci jako smrtící nemoc, u řady lidí, kteří přežili s řadou dosud trvajících následků, vidím omezení v běžné kvalitě života, vidím sociální újmu, zejména mladých lidí při minimalizaci jejich kontaktů, které jsou v tomto věku pro jejich budoucnost tak důležité," zdůraznil důležitost očkování ředitel písecké nemocnice.