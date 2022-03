A jak to letos dopadlo? V kategorii dětí do 15 let zvítězil všestranný atlet Matěj Bouška z TJ Chyšky, na druhém místě se umístil úspěšný písecký plavec Jan Jehlík a třetí skončila karatistka Kateřina Nováková z oddílu SKP karate Písek. Mezi mládeží od 16 do 20 let zabodoval písecký střelec Adam Veselý, druhé místo obsadil lyžař Štěpán Kroupa ze Ski klubu Písek a třetí Barbora Vachoutová z oddílu SKP karate Písek.

Kategorii dospělých ovládl basketbal. Zvítězil nejlepší střelec píseckých Sršňů Martin Svoboda, druhé místo patří házenkářce Tereze Pokorné a třetí nejlepšímu střelci FC Písek Štěpánu Korešovi. Také kategorie kolektivů mládeže do 18 let patřila basketu. Zlatý pohár si odnesli Sršni U 17 TJ Sokol Písek, stříbro získali florbalisté - junioři FBC Došwich Milevsko a bronz patří starším žákyním oddílu házené pod TJ Sokol Písek. Kategorii kolektivy mezi dospělými vyhráli sourozenci Kateřina a Jiří Markovi, kteří se stali mistři světa v rybolovné technice. Druhé místo patří opět píseckým Sršňům, tentokrát „áčku“ mužů, a třetí místo píseckým házenkářkám.

Pomoc pro uprchlíky, zastupitelstva i požáry aneb Krátce z Písecka

Mezi trenéry zvítězil Petr Zvolánek, trenér národního týmu České republiky dospělých i juniorů v disciplíně skeet – sportovní střelba. Zvláštní cenu starostky města Písku získala jedenáctiletá nadějná motocyklová závodnice Justýna Císařová.

Poslední z kategorií, a to Sportovní osobnost, se bohužel nesla ve smutném duchu. Ocenění získal in memoriam Vratislav Peklo, který minulý týden v nedožitých 65 letech zemřel. Vratislav Peklo byl dlouholetý šéftrenér a trenér mládeže TJ Hradiště, předseda komise mládeže a trenérsko-metodické komise a místopředseda Okresního fotbalového svazu Písek, zakladatel minifotbalu formátu 3+0 a ženského týmu TJ Hradiště a držitel Ceny Dr. Jíry, nejvyššího ocenění Fotbalové asociace České republiky. Začínal s fotbalem v žácích na Hradišti jako hráč, později už jen jako brankář pokračoval s fotbalem na vojně ve Zvolenu, kde hrál krajskou soutěž, po vojně hrál divizi za SPARTAK Písek a od roku 1983 se opět vrátil na Hradiště. V sezóně 1984-1985 začal s trenérskou činností mládeže na Hradišti a té se pak věnoval celý svůj život. Fotbalové hřiště na Hradišti bylo jeho druhým domovem.

Devatenáctka píseckých Sršňů tentokrát s Brňany dvakrát padla

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Písecka bylo letos v režii Okresního sdružení České unie sportu v Písku, jejíž výkonný výbor také rozhodoval o výsledcích. Akci mediálně podpořil Písecký deník. Za materiální a finanční podporu patří díky městu Písek, Jihočeskému kraji, hlavnímu sponzorovi společnosti Witmann Battenfeld CZ a dalším, kterými jsou Harmony Wellness club, Sportcentrum Písek, Martina Touchová, Sladovna Písek, Holidays, Zahradnictví Písek, Vinotéka Víno Hruška a Kočí a.s.

Více o oceněných sportovcich najdete v sobotním Piseckem deníku.