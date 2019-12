První veřejné setkání k participativnímu rozpočtu se uskuteční 13. ledna.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Libor Běčák

Prostřednictvím webových stránek města Milevska, kde je už zveřejněný projekt SPOLU, budou moci obyvatelé podávat své návrhy na to, jak město vylepšit či zkrášlit. Zastupitelé na jejich podněty schválili už v říjnu vyčlenění půl milionu korun do participativního rozpočtu. Místostarosta Michal Horek také připomněl, že jsou schválené také podmínky, za jakých by se mohly podněty uskutečňovat. „Maximální částka na realizaci jednoho projektu je 150 tisíc korun,“ upřesnil místostarosta Michal Horek. Dodal, že své projekty mohou lidé navrhovat od února do března. Po jejich kontrole a posouzení realizovatelnosti dojde na webu projektu SPOLUk jejich zveřejnění. Následně již bude záležet pouze na lidech, které projekty získají nejvíce kladných hlasů a budou uskutečněné. „Po veřejném jednání se pak rozhodne o jejich realizaci,“ dodal Michal Horek. První veřejné setkání k participativnímu rozpočtu je 13. ledna v 17 hodin v domě kultury.