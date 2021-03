Kovářov na Písecku patřil ještě před dvěma týdny k největším ohniskům covidu v Jihočeském kraji. Nakažení tam přibývali vysokou rychlostí. Z přibližně 1500 obyvatel už podle starosty Pavla Hrocha nemoc prodělalo několik stovek lidí. "Troufám si odhadnout, že v obci mohlo projít covidem 250 až 300 obyvatel," vypočítává.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Jihočeský kraj vzhledem k situaci poslal do Kovářova navíc několik desítek vakcín proti koronaviru. "V pátek jsme se dozvěděli, že pan doktor Jaroslav Kahoun dostane přiděleno 40 vakcín pro očkování věkové kategorie nad 80 let," upřesnil starosta Pavel Hroch. Několik desítek seniorů v obci už ale bylo naočkováno a proto obec nabídla vakcínu i mladším ročníkům. "V letošním roce se dvanáct lidí dožije 80ti let a protože nám vakcíny zbývaly, nabídli jsme těmto lidem možnost nechat se také naočkovat," dodal starosta.