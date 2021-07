"Shořel karavan, dvě osobní auta a dva přístřešky ke karavanům. Škoda je předběžně vyčíslená na 1,1 milionu korun," upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. K žádnému zranění osob ale naštěstí ani v jenom z případů nedošlo.

Při pátečním požáru přišla o svůj karavan rodina z Plzeňska. "Spali jsme i s malou dcerou uvnitř, když začal hořet vedlejší karavan. Mojí ženu probudil hukot a praskání. Posbírali jsme to nejnutnější a utekli ven," popsal chvíle hrůzy jeden z majitelů zničeného karavanu a ukázal na plynové bomby, které byly jen kousek od nich. Chybělo málo a mohlo dojít k tragédii. "Hasiči říkali, že jsme měli asi dvě minuty na útěk. Kdyby se žena nevzbudila, tak jsme tam zůstali," líčil muž a dodal, že je přesvědčený o tom, že požár není náhoda. "Myslím si, že to někdo dělá schválně a umí to tak, aby ho hned tak nedopadli. Spíš to bude někdo, komu oheň dělá radost."

Majitelé karavanů, kteří své vozy parkují v areálu kempu, jezdí na Radavu většinou dlouhé roky a vzájemně se dobře znají. Požáry mezi nimi vyvolaly obavy o život. "Noci jsou tu teď hrozné. Mám špatný pocit a skoro nespím. Bojím se, aby mi také někdo nezapálil střechu nad hlavou. Ostatní majitelé karavanů tu drží noční hlídky a střídají se v hlídání kempu," řekla paní Eva, která na Radavu jezdí už několik let.

Některé karavany, které v kempu stojí, nemají platné technické osvědčení. Navíc u nich vznikly v uplynulých letech i nejrůznější nevzhledné přístřešky. Mezi kempaři se proto mluví o tom, že Povodí Vltavy chce i z těchto důvodů některé nájemce z areálu dostat pryč. "Není to pravda. Vedení Povodí Vltavy žádný takový zájem nemá a nechce, aby byl kemp zrušen. Naopak chystáme vylepšení zázemí,“ konstatoval generální ředitel podniku Petr Kubala ohledně budoucnosti oblíbeného rekreačního zařízení.

Hasiči zatím o příčině vzniku požárů karavanů nemají jasno. "Příčina požáru je v šetření, totéž platí i pro předešlý požár," uzavřela mluvčí jihočeských hasičů s tím, že teorie o tom, jestli byly požáry založené úmyslně, jsou v tuto chvíli spekulacemi.