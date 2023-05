/ANKETA/ Na svém čtvrtečním jednání měli zastupitelé schválit konečné znění budoucí kupní smlouvy týkající se pozemku na Jiráskově nábřeží. Formální záležitost se proměnila v dlouhou diskuzi, která nepřinesla žádné rozhodnutí.

Vizualizace bytového domu na Jiráskově nábřeží. Foto: Archiv města | Foto: Archiv města

Malý pozemek na Jiráskově nábřeží má zájem koupit společnost Auto Vinkler, která od loňska vlastní sousední plac včetně autoservisu. Do budoucna zde chce vystavět bytový dům s parkovištěm. Obyvatelům okolních nemovitostí se to však nelíbí a proti záměru se postavili peticí.

Petentům vadí velikost i vzhled plánované novostavby. Bojí se také narůstajících problémů s parkováním, které je už nyní v lokalitě složité. Bytový dům sice počítá s novým parkovištěm, ale 24 stání na dvacet bytových jednotek je podle odpůrců málo. Obyvatelé okolních domů upozorňují také na nestabilní podloží. "Výstavba v okolí je stará a lidé mají strach, že přijede těžká technika a dojde k narušení statiky našich domů," poznamenal na zastupitelstvu jménem petentů Marek Procházka. Připomněl, že v lokalitě bývala kdysi dokonce skládka.

Objevila raritní krevní skupinu, teď písecká primářka odchází do důchodu

Asi nejvíce emocí budí chystané kácení zeleně, především vzrostlé lípy stojící na dotčeném pozemku. Ta by měla podle všeho ustoupit stavbě. Odbor životního prostředí vyčíslil hodnotu stromu na necelých 400 tisíc a v případě, že by ho investor porazil, musel by vysadit ve městě zeleň ve stejné hodnotě. To ale obyvatelům nestačí. "Lípa je naše srdeční záležitost, je to dominanta celé ulice," doplnil Marek Procházka s tím, že hodnota stromu je podle něj úplně jiná.

Za lípu zabojovali i mnozí zastupitelé. "Pokud by to jen trochu šlo, bylo by dobré strom zachránit," podotkl Luboš Průša, který v lokalitě bydlí a jak sám přiznal, čelí kritice sousedů, že nejde proti chystanému záměru. "Mám pocit, že posledních asi 15 let jsou lidé proti jakékoli nové výstavbě. Tak by se ale nikdy nic nepostavilo. Bytů je málo, takže já výstavbu podporuji. Budova už tam stejně je - autoservis - a většina pozemku už patří investorovi. My rozhodujeme o pár metrech," uvedl.

Naopak jasně proti novému bytovému domu se vymezili zastupitelé Petr Hladík či Karel Chytrý. Ten navíc připojil požadavek, aby město naopak usilovalo o vykoupení pozemku od společnosti Auto Vinkler.

Osvěžující nápad. U Kamenného mostu je nové pítko. Městu ho darovali rotariáni

Jak vysvětlil investor Martin Vinkler, původně žádal o pozemek kvůli narovnání majetkových vztahů. "Když jsem to asi před rokem koupil, zjistil jsem, že tam nejsou úplně vyřešené pozemky," podotkl. Plánovaný bytový dům podle jeho slov projektuje zatím jen na svém stávajícím pozemku. V případě, že získá i tuto část od města, zvětší se novostavba ještě o dvě bytové jednotky. "Všechno konzultujeme s městským architektem, dodržujeme koeficient parkování daný městem, máme také osm měsíců staré vyjádření od životního prostředí, že nás tam nečeká žádný katastrofický scénář," obhajoval některé z kritik investor. I v případě získání pozemku ho čeká ještě změna územního plánu, protože v současné době není lokalita určena k bytové výstavbě.

Zastupitelé se po dlouhé diskuzi nedobrali žádného usnesení. Potřebný počet hlasů nezískalo ani stanovisko prodat, ani neprodat. Je tedy pravděpodobné, že se na některém z příštích jednání budou záměrem zabývat znovu.