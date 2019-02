Milevsko a okolí - Vesnice si rozdělí téměř 1700 kusů nádob.

Obyvatelé z většiny obcí na Milevsku už nebudou muset řešit problém kam uložit biologický odpad. Svazek obcí Milevska (SOM) byl totiž úspěšný se žádostí o dotaci na vybavení vesnic kompostéry. A tak sedmnáct obcí, které se do projektu zapojily, získají nádoby o objemu sedm set až osm set litrů.



„Předpokládáme, že bychom je mohli mezi lidi rozdělit v srpnu až říjnu," řekla poradkyně SOM Klára Tesařová.

Radek Hrneček z Borovan kompostéry vítá. „Je to určitě zajímavý nápad, ale bylo by lepší, kdyby každá rodina měla svůj," uvedl Radek Hrneček a narážel tak na fakt, že jedna nádoba připadne přibližně pro pět lidí. „My jsme tři," dodal.



Starosta Chyšek Miroslav Maksa je přesvědčený o tom, že o kompostéry bude zájem a všechny je udají. I pro obec to bude výhodné. „Plochy na uskladnění tohoto odpadu nemáme. Ubudou nám náklady na jeho odvoz a skladování," vysvětlil Miroslav Maksa.



Kompostéry vítají i v Branicích, kde by měli rozdělit zhruba šest desítek nádob. „Myslím si, že je lidé určitě využijí. Zvířectva ubylo a sušení trávy je už dneska výjimkou," poznamenal starosta Branic Stanislav Češka.



Celkově na Milevsko zamíří 1692 kusů nádob. Jednotlivé obce je svým obyvatelům zapůjčí.



„Kompostéry zároveň využijí ve školských zařízeních zřizovaných obcemi a dále obecní úřady," dodala Klára Tesařová.