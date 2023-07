Ve čtených protokolech u táborského krajského soudu zaznívala označení jeho chování jako: Tělo jako nástroj k uspokojení, sexuální otrok obžalovaného, manipulace zkušeným pedofilem, závislost poškozeného na škůdci a morální satisfakce v podobě omluvy nestačí.

Ilustrační foto. Krajský soud v Táboře začal rozplétat případ sexuálního predátora z Tábora. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Muž, který v minulých letech působil a vedl volnočasové kroužky například na základce v Malšicích či ve Zborovské v Táboře, pořádal zájezdy na hory, výlety a další volnočasové aktivity pro děti, stanul před soudem. K obžalobě státního zastupitelství, která má deset obsáhlých bodů týkajících se zejména zvlášť závažného zločinu pohlavního zneužití, se připojilo celkem devět poškozených chlapců se svými zákonnými zástupci.

V úterý 11. července začalo u Krajského soudu v Táboře hlavní líčení v případu devětačtyřicetiletého muže, který měl opakovaně a po řadu let zneužívat nezletilé hochy z Táborska. Státní zastupitelství ho viní z pokračujícího zločinu pohlavního zneužívání, přečinu ohrožování mravní výchovy dítěte, pohlavního zneužití i těžkého ublížení na zdraví v podobě posttraumatické poruchy. V případě prokázání skutků je ohrožen trestem odnětí svobody ve výši od 5 do 12 let, poškození požadují také náhradu nemajetkové újmy.

O případu, který minulý rok otřásl táborskou veřejností, rozhoduje soudní senát v čele s předsedou Robertem Pekárkem. Ten během hlavního líčení zakázal pořizování zvukových a fotografických záznamů. Obžalobu přednesla státní zástupkyně Libuše Pospíšilová. Shrnula, že k erotickým kontaktům s mladistvými mělo docházet v prostorách počítačové učebny, během zájmových kroužků, na kurzech lyžování a snowboardingu, ale také v jeho bytě, v různých chatách a ubytovacích zařízení například v Orlických horách, Rokytnici nad Jizerou, v Krkonoších, Českém ráji a na dalších místech v průběhu let 2002 až 2020.

Důkazy přátelství v podobě nechtěných sexuálních her

„V prostorách učebny výpočetní techniky zůstal sám s třináctiletým chlapcem. Posadil si ho na klín, stáhl si kalhoty a stimuloval penis až do dosažení ejakulace,“ četla Pospíšilová první bod. V druhém bodu obžaloby měl během zájmové činnosti promítat jedenáctiletému a jeho vrstevníkům pornografická videa. „Zneužíval závislosti nezletilého, sahal mu rukou pod spodní prádlo na varlata a penis,“ dodávala podrobnosti.

V další části obžaloby pak příběh sexuálního agresora pokračoval dalšími praktikami. Dětem měl podávat alkohol, nechávat je kouřit tabák i další látky z vodní dýmky během společných výletů. „Chlapce fotil pod záminkou modelingu, nejdříve oblečeného, potom nahého, ze skleněnky s ním kouřil neznámé látky. Na posteli mu pak stimuloval přirození až do ejakulace, měl to být důkaz VIP přátelství,“ četla dále státní zástupkyně.

I další kluky měl osahávat a fotit. „Zneužíval svého postavení vedoucího a instruktora na osobách mladších patnácti let, zakazoval jim o tom mluvit, testoval jejich důvěru. Úmyslně ohrozil zdravý vývoj a mravní výchovu dítěte, navíc jde o pokračující trestnou činnost,“ uváděla s tím, že ve dvou bodech obžaloby dokonce měl způsobit těžké ublížení na zdraví v podobě posttraumatické poruchy.

S některými chlapci se stýkal opakovaně, osahával je na zadku, manuálně se vzájemně uspokojovali, u jednoho poškozeného dokonce mělo jít až o 700 různých styků. Jednotliví poškození prostřednictvím svých zmocněnců, právníků Martina Cyprise a Petry Carvanové, požadují kromě spravedlivého trestu také náhradu nemajetkové újmy, většinou jde o částku 100 tisíc korun včetně úroků z prodlení.

Jeden z mladíků žádá půl milionu. Dostavil se také k líčení a uvedl, že částku žádá z důvodu psychických problémů a velkého narušení jeho intimního života i po letech. Další se k němu připojují a označují nezákonné chování obžalovaného za zásah do osobních práv, zejména ochrany života a soukromí, nerespektování cti, důstojnosti a práva suverénního rozhodování o vlastním sexuálním životě. Zážitky se jim prý vracejí denně, i po letech mívají noční můry, bojí se jezdit na hory či se přátelit se staršími muži.

Obžalovaný si měl vybírat sociálně slabší chlapce, kterým nabízel za vlastní uspokojení výhody výletů mimo okres či aktivity, o kterých se jim mohlo jenom zdát. Řada z obětí se odvážila přihlásit jen díky mediální odezvě, hlavní motivací prý bylo, že si poškození nepřáli, aby páchal beztrestně další zvrhlosti na dětech dál.

Rozporují jen dva body

Obžalovaný muž, který příští rok oslaví 50. narozeniny, se cítí vinen, ale domnívá se, že nebyl naplněn následek v podobě posttraumatické poruchy. „Některé skutečnosti jsou nesporné, projednávání věci může mít negativní dopady na poškozené, proto souhlasí se čtením výpovědí a netrvá na osobních výsleších,“ uvedl jeho obhájce Ondřej Múka s tím, že obhajoba chce rozporovat jen právní kvalifikaci těžké ublížení na zdraví ve dvou bodech obžaloby.

Obžalovaný se rozhodl prohlásit vinu, protože skutkový stav kromě výše zmiňovaného souhlasí. „V těchto věcech se tak nebude provádět dokazování, nelze se ale odvolat, ani to vzít zpět, ani napadnout rozhodnutí opravným prostředkem,“ poučil ho soudce Robert Pekárek.

Nemůže najít práci

I tak obžalovaný vypovídal, soud zajímaly zejména současné osobní a majetkové poměry. „Momentálně žiji v městském bytě, snažím se živit jako OSVČ, volný čas trávím pomocí rodičům na baráku,“ popisoval.

Půl roku byl prý bez práce a v evidenci pracovního úřadu. „Výdělek mám nárazový, z pracáku jsem odešel sám. Psychicky se ale necítím dobře, úspory nemám a auto jsem musel vrátit, protože jsem neměl na splácení. Rád bych děla kurzy pro dospělé s počítači či na zpracování vlastních strachů,“ dodával.

Ačkoliv je vysokoškolsky vzdělaný v oboru elektronika a informatika, nedaří se mu najít odpovídající zaměstnání. „Všeobecně se ví, z čeho jsem obviněn, zkoušel jsem to i v Praze, ale mám napsané bývalé zaměstnání v životopise a moje pokusy končí tím, že nejsem vhodný adept,“ popisoval.

Je mu to líto a stydí se

Zažil si prý čtrnáct měsíců osobního pekla. „Tak si dokáži představit, čím si mohli projít poškození. Ne se vším souhlasím, ale nechci polemizovat nad tím, kde pravda je a není. Sexuálních kontaktů jsem se s většinou poškozených dopustil,“ potvrdil.

Udělal prý něco, co nelze vzít zpátky. „Je mi to nesmírně líto, stydím se za sebe, místy bych zvracel. Vím, že to všechny ovlivnilo a nechali by mě shnít v pekle. Jako dospělý jsem měl mít hranice, a to jsem nedokázal, neudržel jsem se a pochopil jsem, že jsem nebezpečný,“ naznačoval.

Minulý rok také zahájil psychologické a sexuologické léčení, kdy se snaží najít příčiny svého chování. „Díky tomu vím, kde jsem a jaká je moje sexualita. Díky práci s odborníky jsem zjistil, že jsem se zaseknul ve věku asi třinácti let, je to prý následek traumatu z dětství,“ tvrdil s tím, že proto s chlapci sdílel své zážitky, prožitky, pokrok, tajnosti a sexuální experimenty. „Hledal jsem u nich přátelství, ocenění. Byl jsem osamělý, měl deprese, hormony štěstí díky tomu přicházely snadněji,“ uvedl s tím, že to považoval za vzájemné porozumění.

Soud případ odročil na srpen, kdy se mají dostavit znalci, a dokazování bude směřovat pouze k vzniku posttraumatických poruch. (lep)