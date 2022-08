Se strongmany a jednou jejich sportovní disciplínou se seznámili obyvatelé a návštěvníci Českého Krumlova, když je v pátek v ulicích překvapili nadšenci, kteří se potýkali s obří traktorovou pneumatikou, se kterou odstartovali od Základní školy Linecká. Gumu převalovali a mořili se s ní od mostu Edvarda Beneše až k Bistru Náplavka po trase dlouhé asi 1,1 kilometru. Po cestě se k nim v zaplněném centru mohl kdokoliv přidat, pomoci s pneumatikou a přispět do kasy. Úsilí dobrovolníků doprovázely mohutné povzbuzování a potlesk. Lidem se nápad líbil, ochotně přidávali příspěvky do kasy, o zvedání pneumatiky a její překlopení se snažily i ženy nebo děti, kterým pochopitelně siláci vždy přispěchali na pomoc.

„Podnět k této akci vzešel od Ivana Růžičky, vůdce krumlovského klubu siláků,“ vysvětlil jeden z aktérů Hynek Kukačka z Českého Krumlova. „Všichni jsme tu vesměs z Krumlova a okolí. Ivan Růžička měl tento záměr v hlavě asi dva roky a teď se mu to konečně podařilo zrealizovat. Ve valení gumy se střídáme a snažíme se zapojit veřejnost. Děláme to pro dobrou věc v duchu hesla: Hýbejte se pro ty, co se pohybovat nemohou.“

Za nezměrného úsilí gumu posunovali trasou od ZŠ Linecká přes Benešův most, ulicemi Širokou, Dlouhou. Pokračovali přes dřevěný Lazebnický most, kde to při každé otočce gumy pořádně zadunělo, po Latráně a přes Fortnu na náplavku a dál až na její konec.

Zásah proti ženě na mítinku v Krumlově byl dle policejního prezidenta v pořádku

Každé převalení se počítalo. Akci velel a dohlížel na ni zkušený trenér, strongman Pavel Kliner. „Je to přeborník, který to jistí,“ poznamenal Hynek Růžička. „Kdyby ostatní selhali, tak to zvládne sám.“ Zatímco gumu zdvihalo vždy několik osob, Pavel Kliner měl v blízkosti Pivovarské zahrady za sebou už 62 sólo otáček, kdy těžkou pneumatiku otáčel pouze on sám. „Guma váží zhruba 450 kilogramů, není traktorová, je z nakladače, tedy mnohem těžší. Trasu dlouhou 1,1 km by mělo pokrýt tak 350 otočení. Tyto pneumatiky se používají na profi závodech strogmanů.“ Strongmani jsou sportovci, kteří soutěží v tahání vlaků a autobusů, v přenášení těžkých břemen, ve zvedání aut, držení předmětů i převalování pneumatiky. Je to nejnáročnější silový sport na světě.

Po celou trasu partu doprovázel vozíček s pivem z pivovaru Krumlov na posílení ducha i mysli.

Výtěžek akce je určen neziskové organizaci ICOS Český Krumlov, která zajišťuje řadu sociálních služeb a programů. A ředitel Tomáš Zunt si akci Převal gumu ujít nenechal. „Je to legrace. Toto jsem opravdu ještě neviděl,“ řekl. „Výtěžek nám pak darují, to je velice potěšující. Pravděpodobně ho využijeme na osobní asistenci pro seniory a zdravotně postižené.“