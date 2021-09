Soutěžící skládali zkoušky ze stop, poslušnosti a obrany. „Z mého pohledu to bylo náročné pro některé závodníky. Když jde o mistrovství, tak hodnocení je daleko přísnější. Samozřejmě je potřeba si na to zvyknout a na základě toho trénovat a připravit se na další závody,“ poznamenal Jaroslav Jílek. Doplnil také, že výběrová soutěž se uskutečnila v obci Dubenec z důvodu pěkného prostředí. „Děkujeme za vstřícný přístup fotbalovému klubu Dívčice,“ řekl ředitel Svatováclavského poháru.

Ředitel závodu Jaroslav Jílek sportovní akci přibližuje: „Dnes se tu uskutečnil Svatováclavský pohár, který už několik let pořádá ZKO Falco Hluboká nad Vltavou. Byl spojený s výběrovou soutěží a mistrovstvím republiky německých boxerů.“

Vítězkou závodu a mistryní republiky boxerů se stala Kateřina Racková se zlatým psem Dudlik European K9 Training base. Druhé místo v „královské kategorii“ IGP 3 vybojovala Kateřina Semelková se psem Koudy for Velek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.