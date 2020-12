OBRAZEM: Život v Písku se vrací do normálu

Čtvrtek 3. prosince mnozí netrpělivě očekávali. Mohou se vrátit do práce, zajít si do restaurace, ke kadeřnici či nakoupit do kteréhokoli obchodu, otevírají se také muzea, knihovny a další instituce. V Písku byl návrat do „běžného“ stavu znát.

Ve čtvrtek se otevřely obchody, restaurace a kavárny, kadeřnictví i kulturní instituce. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

I když největší nával zažívají markety, jejichž parkoviště už v dopoledních hodinách praskala ve švech, i v centru města byl znát větší pohyb. Nikde se ale netvořily žádné návaly, natož fronty. Plné ruce práce mají kadeřnice i manikérka ve Vlasovém studiu Liběny Michalcové v Čechově ulici. Těchto služeb už se zákazníci nemohli dočkat. Vedlejší kavárna Café Spago zahalená do vánoční výzdoby také vítala první zákazníky. Tři dámy, které zde popíjely teplé nápoje, už se prý nemohly dočkat otevření. „Byly jsme tady ráno jako první,“ smály se. Otevřená je také písecká knihovna, kde v posledních dnech fungovalo jen výdejní okénko, Sladovna či informační centrum. Návštěvníci však musí počítat s určitými omezeními. Samozřejmostí je nošení roušky ve vnitřních prostorách a omezen je také počet návštěvníků. Sladovna lidem doporučuje zakoupit vstupenku předem on-line, aby měli jistotu, že se ve zvoleném čase do expozic dostanou. „Už se prodávají. Majitelé ročních vstupenek a dárkových rodinných vstupenek si rezervují své místo koupí on-line vstupenky zdarma (volbou 0 Kč),“ uvedl za Sladovnu Petr Brůha. Doplnil, že vstupenky není třeba tisknout, stačí je ukázat v mobilu. Sladovna funguje na 25 procent své kapacity. Turistické informační centrum, které sídlí v budově Sladovny, je opět otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Hned ve čtvrtek ráno zde čekalo pár lidí. Chodí si především koupit nabízené kalendáře na příští rok, kopírovat nebo pro informační materiály či zpravodaj. Na Obchodní akademii v Písku se studenti nebojí reálného podnikání Přečíst článek › Veřejnosti zatím zůstávají uzavřeny některé části městské knihovny. Nepřístupné jsou studijní a pobytové zóny, čítárna, veřejný internet, jazykový a řemeslný kout. „I nadále jsou zrušeny všechny kulturní a vzdělávací akce. Knihovna žádá čtenáře, aby dodržovali všechna hygienická pravidla a dbali pokynů personálu knihovny,“ uvedla tisková mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Na návštěvníky se těší také Prácheňské muzeum, které má na závěr roku připravený lákavý program. Mimo jiné připravilo mimořádně rozsáhlou přehlídku díla známého píseckého grafika Františka Doubka. „Tato výstava již několik týdnů trpělivě čeká na otevření a optimismus spojený s její přípravou se vyplatil,“ uvádí muzejníci. Výstava k nedožitým 80. narozeninám umělce se koná v Galerii muzea a Rytířském sále a potrvá až do konce roku 2020. Stejně tak je do konce roku prodloužena výstava Spolu kamarádů malířů Valentina Horby a Josefa Duspivy a kováře Davida Habermanna v Malých výstavních síních. Volné prostory muzea navíc od první adventní neděle doplnily betlémy z vlastních muzejních sbírek. Vychovatelky z Benešovky během zkrášlily autobusové zastávky Přečíst článek › Po téměř dvouměsíční přestávce ožívá také Milevské muzeum sídlící na II. nádvoří milevského kláštera. Epidemie koronoviru však donutila milevské muzejníky trochu pozměnit dosavadní plány. „Stávající výstava ke 100. výročí milevského fotbalu bude na četné dotazy fotbalových fandů mimořádně prodloužena až do konce prosince, protože po zářijovém otevření ji mohli zájemci vidět jen tři týdny, a nyní by za normálních okolností už měla skončit,“ informoval ředitel muzea Vladimír Šindelář. Protože bylo dlouho nejisté, zda se muzea do konce roku vůbec ještě otevřou, upustili milevští muzejníci po dlouhém váhání nakonec od tradiční výstavy vánočních betlémů. Přesto však o ně návštěvníci muzea ochuzeni nebudou. V několika sálech totiž byly umístěny betlémy přímo do stávajících expozic. „Například v rokokovém salónku je vystaven velký barokní betlém z 18. století, zapůjčený z netolického muzea, vedle je pak vystaven i nový skleněný pastýřský betlém, který pro Milevské muzeum zhotovila mirotická sklářka Blanka Musílková,“ doplnil ředitel. A pokud by některý z návštěvníků muzea zatoužil mít nějaký betlém pro sebe, v muzejní prodejně mu mohou nabídnout třeba Milevský papírový vystřihovací betlém nebo malé lepenkové betlémky s náměty všech tří milevských kostelů.