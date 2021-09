Výstava je otevřena v pracovní dny úřadu městyse Čestice, ale zájemci si mohou návštěvu dojednat i telefonicky mimo pracovní dobu. "Jsou to krásné obrazy a rádi umožníme lidem, aby ji viděli," vzkazuje místostarosta Zdeněk Pilný.

Ten maluje stylem, který sám pro sebe už před lety nazval jako posunutou realitu. "Těžko říci, co tento pojem přesně obnáší. Přesnější je, že maluji věci kolem sebe tak, jak je vidím já. Ať se jedná o realitu nebo jen moji fantazii. Ale na druhou stranu, ta je všudypřítomná," říká autor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.