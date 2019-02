OBRAZEM: Začátek školy na 2. základní škole v Milevsku

Milevsko -2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko sice prochází stavebními úpravami, začátek školního roku to neovlivnilo. Do lavic usedli i prvňáčci, které do školy doprovodili rodiče, mladší sourozenci i prarodiče.

Autor: Klára Černá