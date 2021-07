Provoz houstne nad šlajsnami, kde se tvoří dlouhé kolony lodí, splutí komplikují i zelené kartáče ve šlajsně u Jelení lávky pod zámkem, které zpomalují tok řeky a slouží i jako rybí přechod. Jakmile totiž průtok řeky klesne k 10 kubíkům za vteřinu, rafty, zejména ty zelené staršího data výroby, které mají otevřenou záď, narazí na problém: ve šlajsně se zastaví, naplní se vodou a vodáci je musí ručně vytlačit ven.

"Berte to prostředkem! Prostředkem!" zněly pokyny od diváků u oblíbené krumlovské atrakce, ve kterou se šlajsna v létě mění. "Kdyby tu ty kartáče nebyly, tak se to tu neděje," prohlásil krumlovský vorař Michal Pavlík, který musel vor plný lidí udržet na místě přímo pár centimetrů před šlajsnou.

"Včera to stálo od Plášťáku až k Benešově mostu nad Babylon, to bylo kolem čtvrté odpoledne, dneska je to o něco lepší," přiblížila Lenka Průšová, která provoz na Vltavě často sleduje z okna.