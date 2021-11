Maltézský sál strakonického hradu hostí od pátečního podvečera 5. listopadu výstavu obrazů strakonického krajináře Miloslava Brůhy s názvem Obrazy od Otavy.

Vernisáž výstavy obrazů strakonického krajináře Miloslava Brůhy s názvem Obrazy od Otavy. | Foto: Deník/Petr Škotko

"Míla je člověk, pro něhož jsou malba, vůně terpetýnu a tvůrčí svoboda životní vášní, která ho provází už od útlého věku," řekl v úvodním slově historik Miroslav Špecián. Zároveň připomněl autorovo životní jubileum. "Víš to, Mílo, že je to 30 let, co jsi vstoupil do Asociace jihočeských výtvarníků? Nevíš…"