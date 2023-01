Výtvarnou výstavu tematicky zaměřenou na tanec zahájili ve středu 18. ledna na Základní umělecké škola v Písku. Vernisáže se zúčastnili mladí výtvarníci i jejich rodiny.

Vernisáž výstavy ZUŠ Písek. | Foto: Deník/Petr Brůha

Výstavu připravila Lenka Termannová se svými 96 žáky výtvarného oboru ve věku od pěti do devatenácti let. "Jsem šťastná, že mohu po čtyřech letech se svými žáky opět vystavovat," poznamenala s tím, že výstava nabízí řadu technik jako kresbu, malbu, enkaustiku či grafiku. Novinkou je například i animace. "Na podzim nám vyšel diář, kde jsem mohla své umělce představit světu s jejich obrázky našeho města, a v prosinci nám vyšel už třetí kalendář s obrázky mých výtvarníků," nastínila Lenka Termannová a dodala: "Za bezmála čtvrt století, co v ZUŠce pracuji, jsem tu poznala stovky nadaných a nadšených dětí, které se mnou vydržely i za počítačem v době pandemie. Mnozí z nich vyhrávají i různá ocenění na mezinárodních výtvarných soutěžích, což je skvělé."