Obec s pověřeným Obecním úřadem Čestice je na tyto dny skvělý tip na výlet. Leží 2,5 km jižně od Čestic, je zde uvedeno 38 adres a v roce 2011 zde žilo trvale 52 obyvatel.

Obec Krušlov. | Foto: Jan Malířský

První písemná zpráva o obci je z roku 1547. Obci vévodí na návsi kaplička Nanebevzetí Panny Marie.

To, co sem táhne zástupy lidí již řadu let, jsou včelíny Josefa Macha (23.2.1923 - 4.8.2008), které jsou provedením unikátem nejen v České republice. Včelín se nachází ve výšce 740 nad mořem a obsahuje 80 kusů řezeb, jsou ručně vyřezané z jednoho kusu lipového dřeva, a 65 kusů výtvarně ztvárněných úlů.

Josef Mach byl řezbářský samouk a milovník včel, který zde žil. Se stavbou začal roku 1948, dokončil ji za čtyři roky. Dnes jsou úly v prostoru včelína po restaurování opět na svém místě. „Když jsme zde byli poprvé, tak nás ještě provázel pan Mach se svou oblíbenou kšiltovkou,“ vzpomíná Jan Malířský ze Strakonic.

Dnes se o včelín stará a pořádá zde různé akce sdružení Krušlovský včelín, s.z. Tradiční akce zde bude při ukončení sezony na poslední neděli v říjnu.