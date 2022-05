Fotit zde byla externí spolupracovnice Strakonického deníku Jitka Pavlíková. "Celoročně si ho tam také můžeme prohlédnout. Tou vesnicí jsou Jickovice, které leží v píseckém okrese. Figurky do betlému zde vytvořila místní profesionální keramička Kateřina Kvačková. Tato výtvarnice umožnila všem obyvatelům obce, aby si zhotovili figurku, která je bude v obecním betlému představovat. Všechny figurky postupně vznikaly v její keramické dílně a nakonec byly společně vystaveny v kompozici, která se nachází na místní návsi v sousedství velikého rybníka. Sbírka čítá 162 postav a kolem 30 oveček. Také pohled přes celou plochu rybníka, který se nachází v těsné blízkosti betléma, stojí za to. Jickovice se kromě této rarity mohou pochlubit i velkým zachovalým areálem mlýna, který se nachází pod úrovní místní vozovky v malém dolíku. Za pozornost stojí i most s několika oblouky, který je v těsné blízkosti mlýna a pod nímž protéká potok. Půvabná je i místní kaple, která je vzorně restaurovaná a tvoří dominantu návsi. V blízkosti Jickovic se nachází i malebná zalesněná chatová osada situovaná na skalním ostrohu. Je tam krásná vyhlídka na orlickou přehradní nádrž a v dálce je možné spatřit i siluetu hradu Zvíkov."