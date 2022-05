Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly stylové poháry z děbolínské keramické dílny Romany Hulíkové, na aboslutního vítěze potom putovní pohár ředitele Muzea Jindřichohradecka. Post absolutního vítěze obhájil dvaatřicetiletý František Seinhauser ze Strmilova, který z ulice až na ochoz věže dokázal vyběhnout za neuvěřitelných 41:68 vteřin.

Výsledky

veteráni nad 55 let

Pavel Körner (57 let), 0:54:22



ženy nad 45 let

Veronika Háková (46 let), 1:20:09



muži nad 35 let

Petr Pokovba (42 let), 0:47:63



ženy nad 35 let

Anežka Bočková (35 let), 1:05:44



muži nad 25 let

František Steinhauser (32 let), 0:41:68 – absolutní vítěz



ženy nad 25 let

Petra Bucová (29 let), 1:10:78



chlapci do 25 let

Tomáš Majer (17 let), 0:42:69



chlapci do 15 let

Matěj Valášek (13 let), 1:02:19



dívky do 15 let

Anna Hulíková (13 let), 1:12:90