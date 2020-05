Výkopy zastaví řidiče hned na několika místech přímo v Písku. Většina prací souvisí s výměnou parovodu za horkovod.

Chelčického ulice v Písku je jednosměrně uzavřena. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

V Chelčického ulici začala výměna parovodu za horkovod, proto je jednosměrně uzavřena. Řidiči projedou do centra, ale zpátky musí z Velkého náměstí Karlovou ulicí na Fügnerovo náměstí. Jedná se o pěší zónu, proto Městská policie Písek žádá řidiče, aby tuto možnost využívali co nejméně a do centra se svými vozy, pokud to jen trochu jde, vůbec nezajížděli. Z Fügnerova náměstí je možné vyjet dál do Tylovy, Prokopovy či Žižkovy ulice. Částečně uzavřený je úsek od křižovatky s Budovcovou ulicí až po nároží obchodního domu PPP. Chelčického ulice je pro auta průjezdná pouze jednosměrně, a to od křižovatky Budějovická – Budovcova – Chelčického – Komenského směrem na Velké náměstí. Práce mají být hotové do 24. července.