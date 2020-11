Jak upřesnil policejní mluvčí Miroslav Doubek, dřevěný plot ve Vápenné strouze zohyzdil neznámý pachatel někdy od 17. hodiny ze čtvrtka 22. října do 8. hodiny ranní pátku 23. října. „Svým počínáním tak způsobil škodu minimálně tři tisíce korun, čímž naplnil skutkovou podstatu trestného činu poškození cizí věci,“ upřesnil s tím, že pachateli tak hrozí až roční pobyt ve vězení.

Nápis o rozměrech 230 na 130 centimetrů červenou a stříbrnou barvou není dle vedení útulku v okolí neznámý. „Tento podpis se po Táboře vyskytuje častěji, je například na Černých mostech i na hřišti v areálu Komora,“ sdělila vedoucí útulku Kamila Šťastná.

POPRVÉ NA ÚTULKU

Útulek má s tímto rádoby uměním první zkušenost. „Nikdy se tu nic podobného nestalo. Když jsme to našli, velmi nás to mrzelo, není to vůbec hezké, ani tematické,“ popsala barevný nápis. Kamery by dle slov vedoucí nepomohly. „Určitě by nezabraly celý objekt a lidé by zvířata nechávali opodál z jejich dosahu,“ míní Kamila Šťastná.

Chystá se však nová úprava. „Chceme tu vytvořit něco typického. Barevný obraz, kde budou dominovat zvířata, ale zároveň místo označíme, že nejde o legální – street art plochu. Aby se nestalo, že se přidají další vandalové,“ upozornila.

HLAS LIDU

S iniciativou přišli lidé na facebooku. „Velmi nás potěšila solidarita a množství nabídek pomoci, které nám přicházely prostřednictvím zpráv a komentářů po zveřejnění,“ podotkla Kamila Šťastná.

Jak doplnil jednatel Technických služeb Tábor Michal Polanecký, právě díky zveřejnění na sociální síti přišel nápad k realizaci vkusnější verze. „Nevhodnou podobu vandalismu chceme přemalovat, ozvalo se nám mnoho dobrých duší, které chtějí pomoci finančně i kresbou,“ vysvětlil.

Dle jeho vyjádření poškozenou část oplocení vlastními silami přetřou vhodnou podkladovou barvou a vybraný zájemce o pomoc zde ztvární obrazec s tématikou psů a koček na ploše o velikosti asi šest krát dva metry. Celá akce by měla vyjít asi na 5 tisíc korun.

FINÁLNÍ PODOBA TAJNÁ

„Jde pouze o náklady na použité barvy. Konkrétního autora ani vybraný návrh bych zatím nechtěl zveřejňovat. Bude to, doufám, milé překvapení,“ uzavřel Michal Polanecký.

Teď už v realizaci brání jen nevhodné počasí, plot musí totiž vyschnout. Hotovo by mělo být do konce listopadu.