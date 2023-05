Během loňského a letošního roku se po covidové pauze opět naplno rozjely výměnné pobyty studentů. V tomto směru skvěle funguje také Rotary club Písek, který v letošním školním roce hostí pět zahraničních studentů.

Studenty, kteří našli pro tento rok domov v Písku, přijal na radnici starosta. | Foto: Deník/Miroslava Žižková

Studenti jsou z celého světa - Gina z Taiwanu, Gabriel z Brazílie, Fisher z USA, Chenoa z Kolumbie a Artus z Francie.

Písecký Rotary club tradičně organizuje výměnu studentů již více než 20 let. "Stalo se krásnou tradicí setkání starosty města a studentů, kterým se Písek na školní rok stal domovem," uvedla za rotariány Miroslava Žižková. Tradice nechyběla ani tentokrát, a tak v úterý 18. dubna do obřadní síně písecké radnice přišli studenti a popovídali si se starostou Michalem Čapkem.

"Skvělé je, že již dobře zvládají český jazyk a hlavně i to, že se jim v Písku opravdu líbí. Našli si kamarády na gymnáziu, kam chodí. Také sportují, chodí do Radioklubu nebo třeba Chenoa na praxi do veterinární ordinace. Plánuje se stát veterinární lékařkou," doplnila Miroslava Žižková s tím, že Gabriel a Fischer hrají basketbal.

Setkání se spolu se studenty Rotary clubu zúčastnila i studentka z Chile Monserat, která chodí také na písecké gymnázium. Za RC Písek přišli na setkání Edita Kučerová, která organizuje výměnu, Marta Frišmanová, která studenty učí česky, Vojen Reitinger a Memberu Abera, členové klubu. V závěru setkání předal starosta Písku Michal Čapek dárky a i studenti měli připravené drobnosti za svých zemí.