Důvodem je rekonstrukce střechy krytého bazénu. Ta měla být hotova na začátku září. Vady, které odhalila, ji ale protáhnou o několik měsíců. Předseda správní rady strakonické společnosti Prima Stanislav Bočánek se k novému termínu staví skepticky. „Nyní se o konkrétním datu mluvit nedá. Ale silně pochybuji, že to bude ještě letos,“ řekl.

Letní plavecký areál ve Strakonicích.Zdroj: Město StrakonicePodle místostarosty Rudolfa Oberfalcera chce město výstavbou nafukovací haly situaci vyřešit co nejrychleji. „Především s ohledem na absenci výuky plavání žáků, ale i klubů, hendikepovaných, hasičů, policie i veřejnosti,“ vysvětlil.

Inspirace v Kadani

Strakonická nafukovací hala ale nebude originálem. Jihočeši se nechali inspirovat v Kadani, kde ji uvedli do provozu 17. září. Tam ji provozuje tepelné hospodářství. „Zájem lidí je obrovský, ale jsme zatím ve stadiu vychytávání much,“ uvedl ředitel hospodářství Dušan Kučera. Podle něj sledují především náklady na vytápění haly. Zatím to vychází na zhruba 10 000 korun za 24 hodin. „Začali jsme na tom pracovat tak před třemi lety. Kadaň nemá krytý bazén a chtělo mít provoz celoročně,“ dodal s tím, že dalším důvodem je například předělávání aqua centra ve vedlejším Chomutově.

V Kadani se byla podívat také výprava ze Strakonic, která si všechno prošla a zjistila podstatné detaily. „Zajímavou informací jistě je, jak dlouho trvá montáž a nafouknutí haly. Šest hodin montáž a tři hodiny nafouknutí,“ doplnil Dušan Kučera.

Členem výpravy byl také strakonický místostarosta Rudolf Oberfalcer. „V následujících letech by měly být rekonstruovány bazény v Písku a Českých Budějovicích. Pokud bychom měli zastřešený venkovní bazén, byli bychom schopni nabídnout kapacity klientele využívající jmenovaná sportoviště. Snažíme se jednat rychle, ale důraz klademe na precizní zpracování nákladů a budoucích příjmů,“ poznamenal.

Krize na Křemelce

Rozhodnutí o pořízení nafukovací haly urychlila krize kolem krytého bazénu. Rekonstrukce střechy bazénové haly odhalila technické závady na atikách nacházejících se v prostorách sportoviště, které protáhnou původně plánovanou opravu ze zářijového termínu dokončení až na přelom letošního a následujícího roku. „Prozatím se jedná o předběžný výhled, po kterém ovšem bude následovat plánovaná rekonstrukce ochozů 25 metrového bazénu, která měla, dle původního záměru proběhnout v období od června do září 2022,“ uvedla ve své zprávě tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Náklady na pořízení samotné nafukovací haly by měly dosáhnout 4,5 milionu korun bez DPH. Další vedlejší náklady na zastřešení padesátimetrového bazénu se počítají v řádu šesti milionů korun a měly by pokrýt přívod elektrické energie, přívod tepla, spojovací tunel, buňku pro technologii a prostory pro skladování haly v letních měsících. Podle propočtů se budou odhadované měsíční náklady pohybovat do výše 1,2 milionu korun, naopak na položce příjmů se počítá s částkou okolo 1,1 milionu korun.