Vráž – Za vznik nové Pohádkové infokanceláře ve Vráži u Písku, která byla otevřená v poslední červencový den, může nedávný sraz rodáků a docela určitě i spisovatel Jaroslav Hašek.

Na setkání rodáků totiž přijel i Marcel Goetz, zakladatel Pohádkového království. „Žil jsem tady s rodiči od svého narození roku 1951 až do roku 1962 v budově přímo na vlakovém nádraží. Pak jsme se přestěhovali do Písku,“ zavzpomínal Marcel Goetz.

Není tajemstvím, že kromě pohádek dlouhodobě připravuje akce, které se pojí s dobrým vojákem Švejkem. Ten se stal na Písecku díky trase, kterou mu vybral Jaroslav Hašek, fenoménem. Švejk tudíž od svého zrodu patří i do Vráže, a proto sem Marcel Goetz vzal na výlet jeho dřevěnou sochu od šumavského řezbáře Karla Titla. Tu pak odvezl do cíle Švejkova putování na českobudějovické náměstí do domu č. 23, Souvenir-sklo, kde čeká na vandrovníky.

Ještě předtím ale Marcel Goetz, starosta obce Vladimír Huptych a majitel penzionu U Kohouta Petr Brynda pokřtili v nové infokanceláři novou turistickou vizitku Vráže. "Protože Vráž leží na trase Anabáze Josefa Švejka z Tábora do Písku, má sběratelské razítko do Pohádkových pasů a Turistických deníků logovtip pochodujícího Švejka od Jaroslava Kerlese," přiblížil Marcel Goetz.

Proč je vrážské íčko v penzionu U Kohouta? Třeba i proto, že je obecní úřad o víkendech zavřený a obecní hospoda Na Zbrojnici čeká na nájemce. Penzion je v centru Vráže za bývalou školou, nedaleko lázní a obecního úřadu. Kromě pondělí je otevřený denně od 11 do 22 hodin.