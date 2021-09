OBRAZEM: Stanley Cup v Písku si nenechaly ujít stovky hokejových fanoušků

Hokejista Jan Rutta přivezl do svého rodného Písku Stanleyův pohár, který dvakrát za sebou získal s týmem Tampa Bay Lightning. Zahradu kulturního domu, kde akce probíhala, zaplnily dnes dopoledne stovky lidí. "Je to naprosto výjimečná sportovní událost, protože Stanley Cup je trofej, kterou zná celý svět a jsme patřičně hrdí na to, že Honza Rutta s ní dorazil sem k nám," řekl za organizátory ředitel Centra kultury Písek Josef Kašpar.

Hokejový svátek přilákal na zahradu píseckého domu kultury stovky fanoušků. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Stanleyův pohár se v Písku představil po 17 letech, v roce 2004 se o radost z jeho získání s fanoušky podělil Stanislav Neckář. Nejhlasitějšími fanoušky byli především junioři z IHC Králové Písek, kteří se chtěli setkat se svým idolem a vidět na vlastní oči také vítěznou trofej. "Honza Rutta je můj vzor, znám jeho příběh a chtěl bych to dotáhnout stejně daleko. Moc jsem se sem těšil," neskrýval radost malý hokejista Šimon Šach William. Hráč NHL dostal na pódiu řadu darů včetně dresu píseckého klubu se svým jménem. Ochotně rozdával rozhovory i podpisy a fotil se s fanoušky. "Za mě je super, že v Čechách máme hokejisty, kteří jsou schopní takovou trofej přivézt do rodného města a jsem rád, že zrovna mě se to povedlo," poznamenal Jan Rutta.