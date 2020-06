Seznamuje návštěvníky s jedinou Národní přírodní rezervací na Písecku, kterou je Řežabinec u Ražic. Fotografie pořídil zoolog Prácheňského muzea Jiří Šebestian. Výstava Řežabinec: Přírodní klenot Písecka bude v Protivíně k vidění do 9. srpna.

Památník kromě fotografií nabízí samozřejmě i řadu stálých expozicí, které přibližují exotickou přírodu či dějiny Protivína. Muzeum je otevřené od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.