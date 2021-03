Jedna z velkých otázek, kterou teď v zoo řeší, zní: budeme mít tygří koťata? Zdá se, že samec Oliver a samice Altaica se co nevidět stanou rodiči. „Po několika letech jsme dostali povolení od koordinátora chovu rozmnožit tygry ussurijské,“ přiblížil Roman Kössl, zástupce ředitele zoo. „Už jsme je viděli se pářit, takže by se mohlo stát, že zhruba za tři měsíce budou koťata.“

Pandemie koronaviru zavřela nejen zahradu pro návštěvníky, ale v klecích a výběhu musí zůstat i tamaríny pinčí, kteří sídlí na začátku zoo hned vedle nosálů červených. Běžně chodili po střeše tropického pavilonu, teď ale mají volný pohyb omezený, aby se náhodou nenakazili.

V zoo se staví zbrusu nová voliéra pro vodní ptáky, která v zimě nevydržela příval těžkého mokrého sněhu. „Osazenstvo voliéry máme u nás v zázemí, situaci nám zkomplikovala i ptačí chřipka,“ doplnil Roman Kössl. „Měli jsme domluvené přesuny např. do Prahy, ale veterinární správa nám je nepovolila.“

Nový bude i sovinec, staré dřevěné voliéry už dosloužily, a naproti ohradě, kde žijí osli, vyrostly odchovny, což jsou klece v zázemí, skryté před pohledy návštěvníků, pro chovné skupiny nebo páry zvířat.

Příval mláďat teprve začne

Z vodních ptáků už sedí na vejcích kolpíci, ti hnízdí každý rok jak první. Jinak moc mláďat ještě v zoo není, jelikož chová spoustu zvířat z Eurasie a ta mladé vyvádějí o něco později: v zoo jsou zatím jehňata ovce ouessantské, jedno mládě kočkodana husarského a u lemurů jedny dvojčata a jednoho jedináčka.

Roman Kössl zodpověděl i otázku, jestli se na chování zvířat projevuje, že do zoo nesmějí návštěvníci: „Jedno jim to určitě není, je pro ně velká změna, že tu není žádný ruch. Ale je to samozřejmě různé. Některá jsou zvědavá, při průchodu jednoho člověka vyběhnou a sledují, co se děje, jiná si už stačila odvyknout. Některé druhy tak budou plašší, až se zase otevře, typicky třeba antilopy jelení, to jsou docela plašani.“