„Například při onemocnění covid-19, kdy vojáci pomáhali jak v nemocnicích, v očkovacích centrech, domovech pro seniory nebo při likvidaci následků tornáda na Moravě,“ upřesnila kapitánka Zuzana Králová.

Jaký je život u konkrétních jednotek měli za úkol představit vojáci 15. ženijního pluku z Bechyně. Žáci z jižních Čech už ví, co znamená slovo ženista a co je jeho hlavním úkolem. V rámci zdravotní přípravy si mohli vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci, obléknout protichemický oblek nebo ochranou masku u chemiků.

Jak vypadá nástražný výbušný systém nebo robot vysvětlili pyrotechnici. „Děti to berou jako zábavu, ale i v rámci toho se něco naučí. Podle mě se branná výchova musí do škol vrátit, zvláště vzhledem k tomu, co se v posledních dnech děje,“ uvedla Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ Dobrá voda u Českých Budějovic.

To potvrzuje i učitelka ze základní školy v Nových Hradech Kateřina Marešová. „V posledních dvou letech je těch akcí méně, takže jsme za cokoliv vděční. Navíc při současné situaci je pro naše děti velmi přínosné, aby se dozvěděli více o naší armádě a o celkové situaci. Zatím, co jsem s nimi mluvila, tak byly z této akce nadšené.“

Kateřina Marešová se navíc v současné době zajímá i o vstup do Aktivních záloh. „Láká mě na tom, že kdyby nastala nějaká krizová situace, tak by člověk věděl, jak má reagovat a mohl by lépe pomoci.“

Projekt, který funguje už od roku 2014, zpomalil v minulých dvou letech covid. „Věřím, že v letošním roce už podobné omezení nenastane a my opět zavítáme na školy, které o náš program projevily zájem,“ uzavřela Daniela Hölzelová.