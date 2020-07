Vernisáž zahájil ředitel muzea Jiří Prášek, který vyjádřil radost z toho, že se konečně může konat slavnostní zahájení výstavy.

Muzejní Galerii nyní plní v současné době mimořádně populární a oceňované kusy kávových a čajových servisů, váz či plastik. „Firmu Graniton založili roku 1907 Josef Rydl a Karel Thon. Jejich továrna se nacházela ve Svijanech, ale obchodní zastoupení a sklady měla bez nadsázky po celém světě. Historie Granitonu je poměrně krátká, umělecká produkce zanikla již roku 1928, ale díky spolupráci se špičkovými umělci své doby se stačil zapsat do dějin zejména secesní a kubistické umělecké a užitkové keramiky,“ uvedla kurátorka výstavy Martina Měřičková.

Výstavu pořádá muzeum ve spolupráci s jejím majitelem Jiřím Hořavou, sběratelem a autorem publikací s uměleckoprůmyslovým zaměřením, který se pohybuje v oboru již desítky let. Výstava Granitonu v Písku představuje průřez produkcí firmy, do vitrín je instalováno několik stovek exponátů. Výstava bude k vidění do 16. srpna.