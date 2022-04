Obě mnoho let spolupracovaly na výstavních projektech píseckého muzea – Světlana Šímová jako realizátorka výstavní grafiky a instalace a Irena Mašíková jako kurátorka výtvarných výstav. Tentokrát však představily tvorbu vlastní – syrovou figurovou keramiku a křehkou krajku.

Výstava bude v Malých výstavních síních k vidění do 22. května. Prácheňské muzeum je možné navštívit i o Velikonocích, otevřeno má v běžném režimu, tedy od 9 do 18 hodin, a to včetně Velikonočního pondělí.