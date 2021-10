Voliče o uplynulém víkendu doprovodilo k volebním urnám příjemné podzimní počasí. Radovat se z něj mohli také lidé v Písku. Řada z nich proto využila slunečného podzimu k procházce po městě nebo třeba posezení na zahrádkách restaurací. Jak se město obléklo do barev se můžete podívat v galerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.