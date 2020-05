Už týden pracují sochaři Josef Faltus a Jiří Kašpar na pískových sochách, které budou letos zdobit náplavku řeky Otavy. Bude jich celkem pět a téma zní 777 let města Písku.

Sochaři pracují na pískových sochách u Otavy. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Symbolicky ukáží, do jaké podoby za 777 let své existence Písek dospěl a co jej dnes charakterizuje. Třímetrová díla tak ztvární například sport, kulturu či vzdělání. "Téma je fajn," podotkl při práci Josef Faltus. "Nejtěžší je sochy vymyslet tak, aby se motivy neopakovaly," doplnil Jiří Kašpar. Sochaři v Písku tvořili společně poprvé v roce 2011 a od té doby vždy aspoň jeden z nich či oba na pískových sochách na náplavce řeky Otavy pracují.