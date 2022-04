Emoce, napětí, gradaci, výkony i trochu bolesti zažívá jindřichohradecká hala několikrát do týdne. Tentokrát se o vzrušení zasloužilo 50 choreografií v podání účastníků. Jde o soutěž tanečních klubů, studií a škol, které se věnují disciplínám, jako jsou street dance, art dance, disco dance a jiné moderní styly. V jedné choreografii vystupuje až 25 tanečníků s tím, že pravidla rozdělují soutěž i na věkové kategorie. O zlato bojují malé děti od tří let, junioři, hlavní věková choreografie a není neobvyklé, že na vystoupení dorazí i tanečníci v seniorském věku. V tanečním světě to znamená věk od 25 let výše.