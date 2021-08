„Vítejte na tradičním zimním koncertě na Lipně,“ přivítali v neobvykle chladný den Nezmaři své fanoušky na Stezce korunami stromů. Paradoxně poté zazněla píseň začínající textem: „Léto začíná můj milý, ty se ztrácíš v obilí.“ Bohužel počasí koncertu moc nepřálo. Ačkoli nepršelo, zima komplikovala členům vystoupení. Po několika minutách hry na kytaru, poukazoval na zmrzlé prsty kytarista Pavel Zajíc se slovy: „To je strašná zima.“

„Zkusíme jednu starší věc, kdybyste jí uměli, zkuste zpívat víc nahlas než normálně. Ta druhá je ještě trochu známější, vybízeli ke zpěvu Nezmaři své fanoušky.“ Poté zazněla píseň Fénix. Druhá, ona známější píseň, byla Bodláky ve vlasech. Tuto píseň však doplnili veselou historkou. „Nedávno jsme hráli na festivalu a přišel za námi takovej maník a řekl, že se mu ta písnička tak líbí, že si ji nechal zahrát už na své třetí svatbě.“ Doplnil ho kolega: „Kdyby si nás pozval 3x za sebou do obýváku, tak by ho to vyšlo levněji.“

„Máme píseň, která se Léto jmenuje, nejsem tedy úplně přesvědčenej, že nám to pomůže, ale zkusit to můžeme. Dobrý, je to lepší?“ dotazovali se pak Nezmaři.

„Pro nás je to průprava na vánoční koncerty. Hrajeme na náměstích, v kostelech. Já si myslim, že jsme si odbyli ten vánoční koncert dneska. Prý, že bychom dali koledu,“ vtipkovali mezi sebou členové.

Přestože se počasí neumoudřilo, lidem to nevadilo a hromadně si zazpívali s kapelou známou píseň Písek. Během následující skladby s názvem Co tě nezabije, lidé kapelu doprovázeli spontánně rytmickým potleskem. Navzdory chladnému počasí si všichni zúčastnění koncert užili. Koncerty na Stezce korunami stromů však nekončí. V úterý 24. srpna se mohou návštěvníci těšit na McBerds.