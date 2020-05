Ve čtvrtek 7. května dorazila na náplavku řeky Otavy v Písku první třicetitunová fůra speciálního písku, ze které začali sochaři Josef Faltus a Jiří Kašpar tvořit pětici obřích soch. Letos bude jejich tématem 777 let města Písku.

Na náplavce řeky Otavy začaly vznikat pískové sochy. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

I když se tento rok neuskuteční oblíbené Pískoviště, během kterého se tradičně koná vernisáž soch, třímetrové pískové objekty na náplavce chybět nebudou. V Písku vyrostou už počtrnácté. Sochy budou představovat atributy současného města. Symbolicky ukáží, do jaké podoby za 777 let své existence Písek dospěl a co jej dnes charakterizuje. Veřejnosti se díla zpřístupní v pátek 22. května v odpoledních hodinách.