Ke klasické výuce se ve středu 25. listopadu vrátili studenti čtvrtých ročníků. Maturanti z Obchodní akademie Písek se zpátky do školy těšili, distanční výuka podle nich není nejlepší přípravou k maturitě.

Maturanti z Obchodní akademie Písek jsou zpět ve třídách. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

„Zvlášť u některých předmětů je nenahraditelný kontakt tváří v tvář, online výuka není ono,“ zhodnotil Vojtěch Kajtman ze 4.B s tím, že to ale nyní bylo v mnoha směrech lepší než na jaře. „Už jsme věděli, do čeho jdeme a myslím, že to bylo snazší pro studenty i učitele. Na druhou stranu je to ale teď horší v tom, že se blíží maturita,“ doplnil student.