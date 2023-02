Už v lednu vypukly přípravy masopustu, který se ve městě konal popáté. Společně ho pořádají větřenský Klub seniorů, dobrovolní hasiči, sportovci a také ZŠ a MŠ Větřní a Město Větřní. V průvodu, na invalidním vozíků v masce zafačovaného pacienta, vyrazila i Jiřina Kozáková, předsedkyně klubu seniorů. „Letos jsem si říkala, že už do průvodu nepůjdu, ale ostatní si vymysleli, že když jsem to dávala dohromady, tak u toho musím být, a vymysleli, že půjdu takhle, na vozíku,“ smála se jedna z hlavních organizátorek. „Zastavení máme letos míň než jindy, dost lidí z těch, co se nahlásili, abychom se u nich stavili, omarodilo. Ale i tak to je na celý den.“