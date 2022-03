Na místě ve čtvrtek ráno byla většina žen a dětí, také starší muži. K dispozici mají odpočinkovou místnost, lůžkovou část a hernu pro děti. Na místě jsou krizoví interventi Hasičské záchranné služby Jihočeského kraje, Český červený kříž i řada překladatelů a dobrovolníků.

Krajské centrum pomoci ukrajinským uprchlíkum hotovo. Koncept? Představte si, kdyby vaše blízké s dětmi vysadili po trech dnech cesty v cizi zemi. Budou unavení a stráví tu dost hodin. To nemůže být jen o stolkách s úředníky, je to o zázemí. Podle toho to stavme. Díky všem ? pic.twitter.com/1rMM1LYN3Z