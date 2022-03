Přesnou částku vybranou do charitních kasiček ještě organizátoři neznají. "Po rozpečetění to teprve budou přepočítávat úředníci. Podle poznámek žen, které byly u kasy, ale už teď víme, že by to mělo být přes 50 tisíc," vysvětlil za organizátory Pavel Filip a dodal, že ho úspěch benefičního koncertu velmi těší.

"Jsme skutečně rádi, že Táborští uchopili hozenou rukavici a zapojili se přátelsky a spontánně do benefičního koncertu, jehož výtěžek bude prostřednictvím Charity Tábor věnován na pomoc lidem na Ukrajině," uvedl.

Dobrovolné vstupné mohli návštěvníci vhazovat do kasiček táborské Charity. Do posledního halíře bude vybraná částka věnována Ukrajině ve válce. "Podpořili nás prakticky všichni muzikanti, které jsme oslovili, pokud už nehráli na jiném místě," dodal Pavel Filip.

Na koncertě vystoupili: Torzo Tarapacy s Petrou a Járou Bártovými, s Tomášem Hájkem, Honzou Bublem, Dominikem Hlouškem a Evou Emingerovou, Kateřina Syrná, Ondra Kříž, Swing Band Tábor, Kocour & friends, Corazon s emeritním starostou Jirkou Fišerem, starosta města Tábor Štěpán Pavlík, David Kaczor s Lenkou Síbrovou, Václav Vaňura alias Láska, Napříč, Petr Pistulka a mnoho dalších místních muzikantů. Se zdravicí přišel i zástupce ukrajinské komunity v Táboře. Velkou odezvu měl i zpěv ukrajinské národní hymny.