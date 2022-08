OBRAZEM: Komedianti ovládli ulice Tábora. Letos již pojedenácté

V tuzemsku ojedinělý festival pouličního divadla Komedianti v ulicích se uskutečnil od pátku do neděle v historickém centru Tábora. Již 11. ročník festivalu po nuceném „covidovém“ útlumu publiku opět zdarma nabídl nejen to nejlepší z domácí scény pouličního divadla a nového cirkusu, ale také tvorbu renomovaných zahraničních souborů. Jak to v Táboře vypadalo můžete vidět na fotografiích Davida Peltána.

Táborský festival pouličního divadla Komedianti v ulicích. | Foto: David Peltán