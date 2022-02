OBRAZEM: Devadesátá léta v Písku, podívejte se do centra města

Centrum Písku se v průběhu let příliš nezměnilo. Ukazují to fotografie z konce osmdesátých a začátku devadesátých let. Tehdejší podobu města si můžete připomenout na historických snímcích ze sbírek Prácheňského muzea.

Velké náměstí Luna - r. 1992 | Foto: Archiv Prácheňského muzea