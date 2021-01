První a druhá třída ve čtvrtek 28. ledna převzala vysvědčení osobně. Ostatní zůstávají kvůli koronaviru doma a se školou komunikují elektornicky. V Doudlebech si ale pro vysvědčení přišla celá škola. Místní jednotřídka má totiž prezenční výuku celá.

Předávání vysvědčení s rouškami. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Vysvědčení si tak převzali od paní ředitelky Věry Pánkové všichni žáci. "Jsme rádi, že nyní můžeme s rouškami do školy chodit všichni. Proto s učením i trošku pospícháme, abychom stihli látku probrat a v případě, že bychom se museli vrátit k online výuce, abychom pak už jen víc procvičovali. Začátky opatření byly náročné. Teď už jsme ale zaběhlí a na případné změny připravení. Děti se díky koronaviru naučili dobře ovládat své počítače a také si uvědomily, že chození do školy je fajn a na výuku i spolužáky se těší víc, než dřív," řekla ředitelka školy potom, co vyslala své žáky s vysvědčením domů užít si pololetní prázdniny.