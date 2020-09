Už půl hodiny před prvním zvoněním postávaly před Základní školou Jana Husa v Písku hloučky dětí i rodičů. Ze všech stran přicházeli i auty přijížděli další a další. Po letošních mimořádně dlouhých prázdninách se do školy zřejmě všichni těšili.

ZŠ Jana Husa otevřela tři třídy prvňáčků, což je po mnoha letech poprvé, co nejsou čtyři. Podle ředitele Jana Adámka je to však dobře. "Před třemi lety jsme měli 35 tříd a paradoxně čím víc tříd máme, tím horší standard zázemí můžeme poskytnout. Postupně se nám daří počet tříd snižovat a letos jsme si přáli jen tři první třídy. To ale neznamená, že bychom chtěli, aby klesl zájem o naši školu," zmínil ředitel.

V současné době má škola 31 tříd, ideální by bylo 28 - 29. "Když jsem sem nastoupil, chodilo do školy 635 dětí. Před čtyřmi lety jsme se dostali téměř na 800, což je absolutní strop. Museli jsme odmítat děti třeba z okolních obcí," poznamenal Jan Adámek s tím, že v současné době má škola 740 žáků. Prvňáčků je 74.

Všechny první třídy navštívili první školní den ředitel Jan Adámek, zástupce pro 1. stupeň Michal Horník a místostarosta města Písku Petr Hladík. Dětem popřáli, ať se jim ve škole líbí a najdou si hodně nových kamarádů.

Na Husovku s novým školním rokem také nastoupilo devět nových pedagogických pracovníků. "Podařilo se nám sehnat lidi, co jsme potřebovali," konstatoval ředitel.

Co se týče opatření souvisejících s koronavirem, zatím se žáků a výuky příliš nedotknou. "Návštěvy budou muset v prostorách školy nosit roušky a děti budeme nabádat, aby dodržovaly hygienická opatření. Upravený režim bude v jídelně, aby se žáci nepotkávali ve velkých skupinách ani si sami nenandavali saláty a podobně. Ustoupili jsme ale od dálkových teploměrů, protože ukazovaly s velkou chybovostí. Co však nastane, když bude mít dítě příznaky respirační choroby, to si teď těžko dovedeme představit. Učitelé nejsou lékaři," dodal Jan Adámek s tím, že velice důležitá bude zodpovědnost rodičů.

