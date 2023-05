Zahradnictví Písek v Hradišťské ulici nabízí široké spektrum venkovních rostlin, o které je nyní největší zájem. "Nejvíc teď zákazníci chodí pro sadbu zeleniny, balkonových květin, bylinky, keře, konifery, sazenice jahod a kvetoucí trvalky," vyjmenovala pracovnice zahradnictví Jitka Hromádková. Velkým hitem posledních dvou let jsou podle ní okrasné batáty.

Výhodou píseckého zahradnictví je, že si zde pracovníci sadbu dělají sami. "Máme plné skleníky sadby zeleniny i balkonových rostlin. Nejezdí to k nám z půlky Evropy nebo přes půl republiky, je to pouze ze skleníku do skleníku," zmínila s tím, že něco se samozřejmě musí dovážet, ne všechno se dá u nás vypěstovat. Jde především o bylinky, řada jich je italských.

V současné době má zahradnictví vrchol sezony, kdy je třeba všechno, co se zhruba od února vypěstovalo, prodat. Letošní rok je však trochu jiný, zpožděný. "Lidé jsou zatím opatrní, protože počasí k tomu není. Teď se to snad konečně zlepší," doufá Jitka Hromádková.

Ve vzduchu visí také všudypřítomné zdražování. Projevilo se i v tomto odvětví? "Zvyšování cen se projevilo i v zahradnictví, ale řekla bych, že minimálně. Ceny poskočily třeba o pět korun, takže to není nijak rapidní," poznamenala Jitka Hromádková, že úbytek zákazníků nepociťují. "Zeleninu lidé potřebují, tam moc šetřit nejde. Naopak. Ušetří tím, že si budou pěstovat vlastní. Spíš bych řekla, že se může omezit prodej květin, ale zatím to nepociťujeme," podotkla zahradnice.

Kromě živých rostlin nabízí zahradnictví také řezané květiny. O ty je největší zájem na Mezinárodní den žen. "I když letos byl hodně silný Valentýn, den žen pořád vede. Květiny berou ve velkém například i firmy pro své zaměstnankyně," uvedla Jitka Hromádková s tím, že blížící se den matek není nijak extra výrazný, co se týče prodeje květin. Lidé si na něj podle ní často ani nevzpomenou, jelikož nemá pevné datum jako třeba Valentýn.