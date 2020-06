Vozidla začnou přijíždět od Ražic přes kamenný most kolem sochy Švejka po půl čtvrté odpoledne. Pro diváky bude připravený zajímavý program. "Před známým filmovým domem vyrostou kulisy c.k. četnické stanice a živý Švejk, ztvárněný starostou místních dobrovolných hasičů Miloslavem Uhlíkem, společně s dobově oblečenými četníky budou posádky veteránské soutěže v Putimi vítat," láká ředitel soutěže Pavel Kacerovský. Chybět by neměli ani místní harmonikáři.

Startovní pole slibuje skvělou podívanou. Průměrný rok výroby všech přihlášených vozidel se podle ředitele zastavil na hodnotě 1974. "Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky jako například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Maserati, Austin Healey, Rolls-Royce, DeLorean, Porsche, Alfa Romeo, Ferrari nebo Triumph," vyjmenovává Pavel Kacerovský s tím, že nejstarším strojem na trati by měl být Jaguar XK 120 OTS z roku 1952. Silně zastoupena jsou 60. a 70. léta minulého století, auta vyrobená v tomto období tvoří dvě třetiny účastníků.

Spring Classic odstartuje z Písku a trasa vede přes Strakonice, Volenice a Kašperské Hory na Modravu, kde mají posádky pauzu na oběd. Poté se přes Kvildu, Stachy, Javorník a Vacov vrátí zpátky na Strakonicko, kde je čeká například průjezd kolem památníku bitvy u Sudoměře. Program akce bude před dojezdem do cíle vrcholit právě v Putimi. "Původně jsme měli v plánu zahájit i zakončit akci na náměstí v Písku, ale aktuální situace nám to bohužel nedovoluje. Nedokázali bychom uhlídat počet přítomných na jednom místě. Vždyť jen účastníků soutěže je kolem dvou stovek," vysvětluje Pavel Kacerovský. Putimí budou vozy projíždět s rozestupy, nemělo by se tady nahromadit tolik lidí najednou. Po ukončení soutěže dorazí vozidla na písecké Výstaviště, kde bude k vidění mimořádná výstava veteránů. První auta by sem mohla dorazit kolem půl páté a zůstanou tady celý večer.